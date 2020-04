Coronavirus, Giglio (Confapi Campania) a De Luca: Nautica a rischio, si riaprano i cantieri (Di martedì 21 aprile 2020) Uno dei settori più colpiti dal lockdown è senza dubbio quello della Nautica italiana da diporto. La sospensione delle attività produttive dell’intero comparto del settore, come indicato dal DPCM del 22 marzo, ha comportato danni irreparabili all’intera filiera, che rappresenta il 5% del Pil nazionale e fattura circa 6 miliardi di euro annui. Lo stop imposto ha costretto non solo oltre 100 mila lavoratori della filiera a sospendere il proprio lavoro, ma soprattutto ha interrotto l’anno produttivo del segmento con le consegne estive programmate da aprile a giugno comportando pertanto, conseguentemente, un blocco certo del settore sino alla prossima campagna dell’estate 2021. Ecco perché, per quanto il danno sia stato ingente e, per certi versi, irreparabile, Antonella Giglio, Consigliere Confapi Industria Campania, che vede al suo ... Leggi su ildenaro Coronavirus : consulti online con medici della Fondazione Giglio Cefalù

Per Confapi il distanziamento sociale può essere "ben rispettato" anche nella fase 2, considerato che "l'attività di produzione delle imbarcazioni viene effettuata in ampie aree, dove sorgono capannon ...

