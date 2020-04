Coronavirus: comitato parenti Trivulzio, ‘esito test positivo, rendere pubblici dati’ (Di martedì 21 aprile 2020) Milano, 21 apr. (Adnkronos) – “Da ieri alcuni parenti del Trivulzio hanno iniziato a ricevere l’esito dei test del virus effettuati sui loro cari: purtroppo, come temevamo, nella maggior parte dei casi si tratta di esito positivo. Chiediamo, dunque, che il Pat provveda a rendere pubblici i dati sugli esiti dei test in corso. Appare, infatti, necessario avviare al più presto indagini epidemiologiche, per accertare se i livelli di contagio riscontrati all’interno della struttura siano anomali”. Ad affermarlo è Alessandro Azzoni, portavoce del comitato Giustizia e Verità per le vittime del Trivulzio“Il Pat è solo la punta dell’iceberg del disastro in atto nelle 700 residenze sanitarie assistenziali della Lombardia. Finora l’Istituto Superiore di Sanità ha diramato i dati relativi al 33% delle Rsa ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : comitato parenti Trivulzio - ‘grati a sindaco per telefonata vicinanza’

Coronavirus : comitato parenti Trivulzio - 'grati a sindaco per telefonata vicinanza'

La ministra dell'Istruzione Azzolina: 'Al via un Comitato di esperti per il Piano #scuola. Proposte per il prossimo… - #Coronavirus Comitato parenti: 'Al #Trivulzio da marzo morti 200 degenti su 1.000' 'Silenzio da istituzioni, bisog… - La Ministra @AzzolinaLucia ha istituito un Comitato di esperti che avrà il compito di presentare proposte per la sc… - Il comitato scientifico per il superamento del Coronavirus è formato da soli uomini. 20 uomini e 0 donne. Possibile che…

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus comitato Coronavirus, comitato scientifico: frena la diffusione, ma non mollare TGCOM CALCIO, RIPRESA ALLENAMENTI/ Il Governo chiederà un secondo protocollo alla FIGC

Giovedì il calendario riporta l’incontro del Comitato Esecutivo della UEFA, da cui ci attendiamo nuove linee guida ... ma nonostante i buoni numeri che arrivano legati alla pandemia da coronavirus, le ...

Horeca incontra il Sindaco: Conoci sostiene il Comitato

Incontro con il Sindaco di Alghero Mario Conoci oggi, per un primo riscontro del Comitato Horeca Alghero ... Ci siamo anche noi, con la nostra proposta per affrontare la crisi post-CoronaVirus delle ...

