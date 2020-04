Coronavirus | App immuni | ipotesi limitazioni spostamenti per chi non la scarica

Leggi su italiasera

(Di martedì 21 aprile 2020) Per rendere davvero efficace la cosiddetta App anti, vale a dire, vi é la indiscrezione che si possa prevedere, se non una sorta di obbligatorietá relativa al suo uso, alcune procedure limitanti in caso diverso: ovvero? Vale a dire che, per chi non vorrá, liberamente usarla, potrebbero esser previste delle, come per esempiolimitati per chi, per appunto, non la scaricherà. Ma sará davvero cosí?, App: chi non larischianegliAd oggi si tratta di rumors, ma si sta valutando come rendere l’app anti, che dovrà servire per fornire un quadro sicuro e certo deglie ricostruire la storia degli utenti su di un piano sintomatologico per prevenire la diffusione, e pare che, in effetti, questo punto non sia tanto ...