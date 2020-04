Conte ‘presenta’ la fase 2: il piano terrà conto delle differenze tra Regioni (Di martedì 21 aprile 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla della fase 2: “Mi piacerebbe poter dire riapriamo tutto subito, ma non possiamo”. Con un lungo post pubblicato sulla propria pagina Facebook, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato della fase e della riapertura dell’Italia, confermando che i primi passi in avanti saranno fatti a partire dal 4 maggio e che il piano terrà conto delle differenze tra le Regioni. Coronavirus, Conte sulla fase 2: “Molti cittadini sono stanchi degli sforzi fin qui compiuti, mi piacerebbe poter dire: riapriamo tutto” “Molti cittadini sono stanchi degli sforzi sin qui compiuti e vorrebbero un significativo allentamento di queste misure o, addirittura, la loro totale abolizione. Vi sono poi le esigenze delle imprese e delle attività commerciali di ripartire al più presto. Mi piacerebbe ... Leggi su newsmondo (Di martedì 21 aprile 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppeparla della2: “Mi piacerebbe poter dire riapriamo tutto subito, ma non possiamo”. Con un lungo post pubblicato sulla propria pagina Facebook, il Presidente del Consiglio Giuseppeha parlato dellae della riapertura dell’Italia, confermando che i primi passi in avanti saranno fatti a partire dal 4 maggio e che ilterràtra le. Coronavirus,sulla2: “Molti cittadini sono stanchi degli sforzi fin qui compiuti, mi piacerebbe poter dire: riapriamo tutto” “Molti cittadini sono stanchi degli sforzi sin qui compiuti e vorrebbero un significativo allentamento di queste misure o, addirittura, la loro totale abolizione. Vi sono poi le esigenzeimprese eattività commerciali di ripartire al più presto. Mi piacerebbe ...

ALisimberti : RT @IlBeneVincera: Il nuovo umanesimo in salsa anticristica - Padre Livio presenta Giuseppe Conte ed il nuovo Governo - NewsMondo1 : Conte ‘presenta’ la fase 2: il piano terrà conto delle differenze tra Regioni - alpha_joe1 : @Nonno_George @Libero_official in realtà,tranne quelle della Ghisleri (Euromedia Research),sono tt le altre Agenzie… - scch63 : RT @IlBeneVincera: Il nuovo umanesimo in salsa anticristica - Padre Livio presenta Giuseppe Conte ed il nuovo Governo - Villix1971 : RT @MassimilianRic: Riassunto. Conte avrebbe dato l'ok al Mes Il Pd è d'accordo. Il M5S assolutamente no. Il M5S dovrebbe sfiduciare il Gov… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte ‘presenta’