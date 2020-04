Claudio Guerrini spopola anche sul web con il one man show “Guerrini viral” (Di martedì 21 aprile 2020) Claudio Guerrini in diretta su Instagram ha successo con un appuntamento fisso, al pari di un programma televisivo, della durata di un’ora. Nato sull’onda delle tante dirette Instagram che stanno imperversando dall’inizio della nostra quarantena, Claudio Guerrini ha avuto l’idea di creare un appuntamento fisso, al pari di un programma televisivo, della durata di un’ora. Ogni sera a partire dalle 21, Guerrini, volto Rai e speaker di RDS, reduce dal grande successo di critica e pubblico del libro “C’era una (prima) volta” della Rogiosi Editore, si collega con le case di due personaggi dello spettacolo e della comunicazione per raccontare e commentare il nuovo, obbligato, stile di vita degli italiani. Un’ora di informazione, svago, approfondimento e leggerezza che ogni giorno cambia tono e colore a seconda degli ospiti ... Leggi su 2anews (Di martedì 21 aprile 2020)in diretta su Instagram ha successo con un appuntamento fisso, al pari di un programma televisivo, della durata di un’ora. Nato sull’onda delle tante dirette Instagram che stanno imperversando dall’inizio della nostra quarantena,ha avuto l’idea di creare un appuntamento fisso, al pari di un programma televisivo, della durata di un’ora. Ogni sera a partire dalle 21,, volto Rai e speaker di RDS, reduce dal grande successo di critica e pubblico del libro “C’era una (prima) volta” della Rogiosi Editore, si collega con le case di due personaggi dello spettacolo e della comunicazione per raccontare e commentare il nuovo, obbligato, stile di vita degli italiani. Un’ora di informazione, svago, approfondimento e leggerezza che ogni giorno cambia tono e colore a seconda degli ospiti ...

