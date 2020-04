Cisl: sostegno affitti casa, Comune dia risposte (Di martedì 21 aprile 2020) Roma – “Gli effetti di questa tremenda pandemia che ha colpito cosi’ duramente l’Italia, la nostra Regione e la Capitale, risiedono anche in una caduta nel baratro delle difficolta’ economiche per tante, troppe famiglie. Per questo abbiamo accolto con favore l’iniziativa arrivata dalla Regione Lazio per rispondere all’emergenza abitativa esplosa con il Covid-19: risorse messe a disposizione per aiutare i tantissimi cittadini in difficolta’ con il pagamento degli affitti (D.G.R. 176 e 177). Ora pero’ serve tempestivita’!” “Sappiamo che amministrazioni locali come Latina, Viterbo e diversi comuni dell’area metropolitana di Roma hanno risposto in maniera sollecita e si sono immediatamente attivati. Lo stesso pero’ non possiamo dirlo per Roma che, pur a fronte di una emergenza abitativa a 6 cifre, non ha ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 aprile 2020) Roma – “Gli effetti di questa tremenda pandemia che ha colpito cosi’ duramente l’Italia, la nostra Regione e la Capitale, risiedono anche in una caduta nel baratro delle difficolta’ economiche per tante, troppe famiglie. Per questo abbiamo accolto con favore l’iniziativa arrivata dalla Regione Lazio per rispondere all’emergenza abitativa esplosa con il Covid-19: risorse messe a disposizione per aiutare i tantissimi cittadini in difficolta’ con il pagamento degli(D.G.R. 176 e 177). Ora pero’ serve tempestivita’!” “Sappiamo che amministrazioni locali come Latina, Viterbo e diversi comuni dell’area metropolitana di Roma hanno risposto in maniera sollecita e si sono immediatamente attivati. Lo stesso pero’ non possiamo dirlo per Roma che, pur a fronte di una emergenza abitativa a 6 cifre, non ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Cisl sostegno Covid-19: sul sito Cisl una sezione dedicata alle misure di sostegno per famiglie e lavoratori MBnews Lavoro, Popescu (Nidil Cgil): Il Governo deve includere chi è rimasto fuori da ogni tutela

Nel decreto di aprile bisogna intervenire per aumentare le risorse e dare sostegno al reddito agli esclusi da tutto: i collaboratori e gli autonomi occasionali, tutti gli stagionali e ai milioni di ...

Ammorizzatori sociali chiesti da 11.365 imprese: un record. La Cgil: «Forte preoccupazione». Cisl: «Servono risorse»

Sono, invece, 3.690 le domande per il sostegno del Fondo Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato presentate da imprese artigiane (appartenenti a diversi comparti). Il totale dei lavoratori coinvolti ...

