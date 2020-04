Cirio e Fontana dicono che il Sud non può riaprire senza il Nord (Di martedì 21 aprile 2020) “Un Sud senza Nord non ha senso di esistere e non è mai esistito, come non può esistere un Nord senza Sud. Siamo un Paese, siamo italiani e credo che un po’ di solidarietà nazionale, questa volta magari al contrario, non guasterebbe”: il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, a Studio 24 ha risposto così oggi a chi gli chiedeva di commentare la prospettiva ‘Sud contro Nord’ in vista della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. “Credo che l’Italia – ha detto Cirio – abbia bisogno di ripartire tutta insieme. Se uno guarda il pil della Lombardia – ma vale anche per il Piemonte, l’Emilia Romagna e il Veneto – è quello che regge tutto il Paese. Non dobbiamo dimenticare che se non riparte il Nord economicamente, non ci saranno neanche le risorse per sostenere le esigenze del ... Leggi su nextquotidiano La Lombardia e il Piemonte chiudono tutto : Fontana e Cirio firmano ordinanze fino al 15 aprile. Ecco cosa resterà aperto (Di martedì 21 aprile 2020) “Un Sudnon ha senso di esistere e non è mai esistito, come non può esistere unSud. Siamo un Paese, siamo italiani e credo che un po’ di solidarietà nazionale, questa volta magari al contrario, non guasterebbe”: il presidente del Piemonte, Alberto, a Studio 24 ha risposto così oggi a chi gli chiedeva di commentare la prospettiva ‘Sud contro’ in vista della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. “Credo che l’Italia – ha detto– abbia bisogno di ripartire tutta insieme. Se uno guarda il pil della Lombardia – ma vale anche per il Piemonte, l’Emilia Romagna e il Veneto – è quello che regge tutto il Paese. Non dobbiamo dimenticare che se non riparte ileconomicamente, non ci saranno neanche le risorse per sostenere le esigenze del ...

