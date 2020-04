Chi è Laurent? Il compagno di Enzo Miccio

Leggi su bigodino

(Di martedì 21 aprile 2020)è uno stilista, wedding planner, scrittore e conduttore televisivo italiano.è stato uno dei protagonisti dell’ottava edizione di Pechino Express, reality in cui ha partecipato come concorrente in coppia con Carolina Giannuzzi. Lavora in televisione da molti anni, in questi ultimi ha condotto diverse trasmissioni su Real Time, come ad esempio: Abito da sposa cercasi – Palermo. View this post on Instagram Aiutarvi nella scelta dell 'abito è per me un' emozione unica. Non vedo l'ora di mostrarvi la mia nuova @bridal, ormai manca pochissimo Trunk show @polisanospose #bridalcollection #bridal #bridalcollection #bridaldress #weddingdress #bridalgown #weddinggown #whitedress #abitodasposa #bridetobe #madeinitaly #madewithlove #sposa #spose #novia #abitodasposa ...