Cdp | -4% intensità pro capite emissioni Ghg

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 21 aprile 2020) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – Nel corso del 2019 è stata ridotta del 4% l’intensità pro-delleGhg (gas a effetto serra) di gruppo Cdp e sono state lanciate iniziative di sensibilizzazione interna, tra cui: ‘Zero Plastica’, che ha portato all’eliminazione di 1,4 milioni di prodotti di plastica dalle sedi del gruppo (-12 tonnellate); ‘Paperless’, con la realizzazione di una dashboard stampe, la ‘Green Page’ per ogni dipendente (-50% di stampe equivalente a 1 ton di carta risparmiata), la realizzazione della ‘Foresta Cdp’ (piantumazione di 110 alberi in Kenya e Sicilia per compensare la CO2 prodotta) e dei Paper Recycling days (15 tonnellate di carta riciclata). E’ quanto emerge dai dati contenuti nel primo Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti al 31 ...