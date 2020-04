A lezione di danza

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 21 aprile 2020) Un mese fa abbiamo scritto che era necessario agire in fretta contro il coronavirus e abbiamo chiesto ai vari paesi di guadagnare tempo prezioso con la strategia del “martello e della” (in Italia vi ha fatto riferimento il capo della task force per la ripartenza, Vittorio Colao, ndt). Da allor