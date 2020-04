«Uomini e Donne» trova il coraggio di reinventarsi e si ispira a «The Circle»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 20 aprile 2020) Io e te, a un hula hoop di distanza. In una televisione impantanata nelle repliche dei programmi e delle fiction di ieri, Uomini e Donne, uno show che va in onda da quasi venticinque anni, torna su Canale 5 in una veste completamente nuova in rispetto delle nuove norme per il contenimento del coronavirus. Il fatto che dietro tutto questo ci sia Maria De Filippi, una delle poche professioniste ad aver tenuto in piedi uno show di intrattenimento, Amici, in un momento in cui tutti gli altri chiudevano o venivano rinviati a data da destinarsi, è indicativo non solo del bisogno di ripartire, ma anche della necessità di tenere compagnia a una platea di spettatori che ha riscoperto la tv come un momento di aggregazione e di comunione, una funzione che sembrava espletata negli anni passati e che in tempi di pandemia torna con insistenza nelle nostre case. Uomini e Donne cambia, dunque. Non ci sono più i tronisti e non ci sono più i corteggiatori disposti gli uni di fronte agli altri: solo un loft con le pareti lattiginose con Gemma Galgani e Giovanna Abate che si impegnano a intrattenere una corrispondenza via mail con l’uomo dei loro sogni, in attesa di vederli in video e scoprirne l’identità.