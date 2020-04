Uomini e Donne oggi, Giovanna Abate stupisce con un rito: “Metto il sale” (Di lunedì 20 aprile 2020) Giovanna Abate del Trono Classico di Uomini e Donne fa un rito scaramantico: “Metto il sale” Dopo una lunga pausa per via dell’epidemia da coronavirus, oggi Lunedì 20 Aprile è tornato in onda Uomini e Donne. Ovviamente il dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi è tornato in una nuova veste per rispettare le ordinanze del Governo per contrastare la diffusione del virus. E a inizio puntata ad aver fatto subito discutere è stata la tronista Giovanna Abate, la quale, dopo aver salutato la sua compagna d’avventura Gemma Galgani, ha voluto fare un rito scaramantico, gettando il sale in tutti gli angoli della casetta usata d’ora in sostituzione del classico studio del programma: “Metto sempre del sale negli angoli delle abitazioni. L’ho fatto anche la prima volta che sono venuta qui…” Un gesto che ... Leggi su lanostratv Uomini e Donne - tornano in onda Gemma e Giovanna : nuove puntate

