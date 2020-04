Tik Tok, mamma prova ‘Oh na, na, na Challenge’ ma finisce in ospedale (Di lunedì 20 aprile 2020) Una esperienza non proprio indimenticabile, in ambito Tik Tok, per una mamma che ha provato l’ormai celebre ‘Oh na, na, na Challenge’ e, purtroppo per lei, l’avventurosa scelta non è andata a buon fine, visto che la donna è finita in ospedale. Si tratta di una mamma giovane, di appena 27 anni: finita in ospedale con le due caviglie rotte dopo aver provato a partecipare al ‘Oh na,na,na Challenge’ su Tik Tok. Ma che co’è questa danza? Da dove nasce questa moda? Ecco tutto quello che c’è da sapere al riguardo della tendenza social che è costata le caviglie alla signora. Tik Tok, mamma fa la ‘Oh na, na, na Challenge’ e si rompe le caviglie: cos’è e come funziona Da tempo ormai ‘Tik Tok‘ è il social prediletto di adolescenti e ormai lo strumento più ... Leggi su italiasera Tik Tok - mamma prova il ‘Oh na - na - na Challenge’ e finisce in ospedale

Ultime Notizie dalla rete : Tik Tok Tik Tok, mamma prova ‘Oh na, na, na Challenge’ ma finisce in ospedale Italia Sera I meme sessisti che stanno spopolando da Twitter a Instagram passando per Tik Tok? Parliamone

Se pensavamo che il popolo del web, dei meme, delle gif e del politicamente scorretto si sarebbe fermato alle battute su quanto ingrasseremo in quarantena (con annesse immagini di persone derise per i ...

