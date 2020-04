The Batman introdurrà il Joker di Arthur Fleck nella scena dopo i titoli di coda? (Di lunedì 20 aprile 2020) E se la scena post titoli di coda di The Batman introducesse il Joker versione Arthur Fleck in vista di una sua apparizione nell'eventuale seguito? The Batman introdurrà il Joker di Arthur Fleck nella scena dopo i titoli di coda? Se lo chiede Screenrant ipotizzando una scena creativa che anticiperebbe la presenza del Joker nell'ipotetico sequel di The Batman. Nelle intenzioni di Warner Bros. e del regista Matt Reeves, The Batman dovrebbe dar vita a una nuova trilogia sul Cavaliere Oscuro. Il film, attualmente in stand-by dopo i primi mesi di lavorazione, dovrebbe uscire nel 2021 gettando le basi per il nuovo take sul vigilante mascherato interpretato stavolta da Robert Pattinson. Anche se Matt Reeves ha confermato che The Batman non sarà una storia delle ... Leggi su movieplayer The Batman : Matt Reeves sul Joker di Heath Ledger : "Incancellabile"

