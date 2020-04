Orrore a Vicofaro | immigrati di don Biancalani aggrediscono brutalmente 2 italiani Il

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 20 aprile 2020), Pistoia. Nella comunità ditanto cara a donscoppia il tafferuglio. Proprio fuori la sua parrocchia. Disordini che degenerano pericolosamente e in fretta. Fino ad arrivare a trasformarsi in feroce aggressione. Un banale diverbio finisce per diventare occasione di uno sfogo d’inaudita violenza contro duea passeggio con il cane. Il diverbio diventa lite. E poi, sempre più concitatamente, si trasforma in un tutti contro tutti in cui gli stranieri si provocano tra di loro. Poi provano ad aggredire i carabinieri intervenuti. Rischiano di andarci di mezzo anche i sanitari, chiamati medicare uno dei feriti. Il quale, e si vede bene nel video postato in basso da Youtube, all’improvviso scende dall’ambulanza e si precipita minacciosamente contro la coppia con il cane....