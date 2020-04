fisco24_info : Negozi, bar e ristoranti:?saltano gli affitti, primi effetti sull’immobiliare: Spaziani Testa (Confedilizia): «Tra… - LeadingTechnolo : Martedì 21/04 ore 11:00 #webinar SE AUDIOTECHNIK nuova serie I-Line, ideata per il mondo dell’installazione. Il sis… - alberiecose : RT @cris_cersei: Sapete perché a maggio il governo NON riapre negozi, bar, ristoranti, ecc? Perché NON HA IDEA di come fare. In 2 mesi non… - kolemicos : RT @cris_cersei: Sapete perché a maggio il governo NON riapre negozi, bar, ristoranti, ecc? Perché NON HA IDEA di come fare. In 2 mesi non… - RdiMilano : RT @cris_cersei: Sapete perché a maggio il governo NON riapre negozi, bar, ristoranti, ecc? Perché NON HA IDEA di come fare. In 2 mesi non… -

Negozi bar Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Negozi bar