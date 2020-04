Malagò: “Si trovi alternativa se Serie A non riprende. Scudetto? Giusto non assegnare, ma solo uno non ha capito…” (Di lunedì 20 aprile 2020) Il presidente del Coni Giovanni Malagò è intervenuto su Gazzetta.it per parlare della possibile ripresa del campionato di Serie A: “Il calcio – ha detto – ha diritto ha diritto e dovere di fare ciò che ritiene più Giusto, però mi pare che il calcio in questo caso sia solo la Serie A. Rimane il fatto che hanno diritto di fare ciò che ritengono opportuno, dopodiché credo sia atteggiamento responsabile prevedere un’alternativa se questo non si potesse verificare per i motivi che tutti conosciamo. Gravina? Non commento le sue parole, lui sa qual è il mio pensiero. Gli ho già detto che è al centro di una situazione difficile e con tante responsabilità”. “Tamponi ai calciatori? Se si dovesse rimettere in moto la famosa macchina, ci deve essere una disponibilità dei ... Leggi su calcioweb.eu Giovanni Malagò sulla ripresa del calcio : “Si procede a vista. Le parole di Federica Pellegrini? Giusto evidenziare i problemi di tutti gli sport”

Diaconale contro Malagò: "Dovrebbe preoccuparsi di far ripartire lo sport" Il portavoce della Lazio a Radio Punto N…

