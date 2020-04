Lorella Cuccarini e Matano non si fermano: l’ultima decisione della Rai (Di lunedì 20 aprile 2020) Lorella Cuccarini, La Vita in Diretta si allunga: la conferma di Alberto Matano Ottime notizie per Lorella Cuccarini e Alberto Matano: La Vita in Diretta si allunga! Proprio così. A confermarlo è stato il conduttore del contenitore del pomeriggio del primo canale della Tv di Stato in una diretta Instagram sul profilo di Davide Maggio. La Vita in Diretta andrà in onda fino al 26 giugno prossimo. Da quando è scoppiata la pandemia da coronavirus, Lorella Cuccarini e Alberto Matano continuano a mantenere alta l’attenzione sull’informazione, coprendo anche la fascia post prandiale dopo la sospensione del programma di Caterina Balivo, Vieni da Me. Uno sforzo questo per i conduttori de La Vita in Diretta premiati ogni giorno dal pubblico da casa. Gli ascolti, infatti, si sono rivelati sopra a quelli del diretto competitor della rete ammiraglia del ... Leggi su lanostratv La vita in diretta - Lorella Cuccarini in imbarazzo per Argentero dopo la gaffe

Lorella Cuccarini la combina grossa a La vita in diretta - che gaffe : “Ma sei sicura…?”

Alberto Matano-Lorella Cuccarini - giornalista svela : “Non è stato facile” (Di lunedì 20 aprile 2020), La Vita in Diretta si allunga: la conferma di AlbertoOttime notizie pere Alberto: La Vita in Diretta si allunga! Proprio così. A confermarlo è stato il conduttore del contenitore del pomeriggio del primo canaleTv di Stato in una diretta Instagram sul profilo di Davide Maggio. La Vita in Diretta andrà in onda fino al 26 giugno prossimo. Da quando è scoppiata la pandemia da coronavirus,e Albertocontinuano a mantenere alta l’attenzione sull’informazione, coprendo anche la fascia post prandiale dopo la sospensione del programma di Caterina Balivo, Vieni da Me. Uno sforzo questo per i conduttori de La Vita in Diretta premiati ogni giorno dal pubblico da casa. Gli ascolti, infatti, si sono rivelati sopra a quelli del diretto competitorrete ammiraglia del ...

annatomasi1 : RT @MaurizioAlbiati: Bella eecensione su Alberto Matano e @LCuccarini giornalista svela: “Non è stato facile” ma ce l'hanno fatta alla gra… - MaurizioAlbiati : Bella eecensione su Alberto Matano e @LCuccarini giornalista svela: “Non è stato facile” ma ce l'hanno fatta alla… - esseasterisco : @AUniversale Paolo Brosio e Lorella Cuccarini si saranno sentiti esclusi però - dcont79 : @signori_massimo Lorella Cuccarini Riforme Istituzionali, ferratissima - see_lallero : Barbara d'Urso vs Lorella Cuccarini : Pomeriggio 5 vs La vita in diretta ma l'8 novembre 1992.… -