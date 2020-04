Le 10 migliori frese per unghie | classifica 2020

Leggi su fanpage

(Di lunedì 20 aprile 2020) La fresa perè uno strumento utile per chi vuole realizzare una manicure in casa. Si tratta di una lima elettrica multifunzione, con cui limare, modellare, levigare, rimuovere cuticole e smalto, come il gel e il semipermanente. In commercio sono numerosi i modelli disponibili, che si differenziano sulla base della velocità, della tipologia e dell'uso che dobbiamo farne. Ecco quali modelli di fresa elettrica acquistare.