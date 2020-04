Inter e Juve stanno con Cellino | nell' oscurità guidano la fazione del ' no' alla

forumJuventus : Juve, Alex Sandro e Pjanic al PSG per Icardi. Maurito non tornerà all'Inter e non resterà a Parigi per incompatibil… - CloCecchetto : Si è concluso il primo campionato solidale. Ecco la classifica delle donazioni PER LA RICERCA fatte dalle tifoserie… - juventusfc : ?? VOTATE IL VOSTRO TURNO INFRASETTIMANALE ??? Juve-Toro | 2015/16 ??? Juve-Inter | 2015/16 ?? Il match più votato sa… - AlexAlioscia7 : RT @CorSport: La prima pagina di oggi del #CorSport - #Stadio ?? ? #Commisso: «Italia mia svegliati» ? Anche #Milan e #Inter per il sì. #G… - sandogat74 : @AntoZem84 @tempestaRN Rimane in ogni caso il problema legato alla attrattività della squadra. Non siamo più il Mil… -

Inter Juve Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Inter Juve