Il prete e i fedeli picchiano i giornalisti che riprendono la messa di Pasqua proibita

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 20 aprile 2020) «Za dom spremni», «vermi» e poi insulti, minacce e botte, tutto sul sagrato di una chiesa. Sono scene che non si vorrebbero mai vedere ma che sono purtroppo state registrate questa domenica nei pressi di Spalato, proprio nel giorno di. La storia è quella di don Josip Delaš, controverso parroco di Sirobuja, nella periferia spalatina. Contravvenendo al divieto imposto dalle autorità croate (che hanno bandito ogni assembramento pubblico di più di 5 persone per contenere la pandemia in corso), Delaš ha deciso domenica di officiare comunque una. Lo ha annunciato su Facebook e attorno alle 10 di mattina ha cominciato ad accogliere i primiin chiesa. Non era la sua prima “clandestina”. Una settimana prima, per la domenica delle Palme, don Delaš aveva già tentato ...