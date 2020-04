Gli italiani e internet: la passione per l’intrattenimento e i social (Di lunedì 20 aprile 2020) Sempre più appassionati di internet, questo il dato che ci raccontano le ultime ricerche per quanto riguarda la diffusione della rete tra gli italiani. Nel corso del 2019 la percentuale di italiani che si connette con regolarità alla rete è salita al 92%, con una tendenza al rialzo reale ed evidente ormai ad alcuni anni. Quanti italiani, per quanto tempo, con quali dispositivi Le ricerche ci raccontano non solo il numero di italiani che si connette regolarmente alla rete, ma anche tutte le specifiche di ogni connessione. I dati rivelano che una buona fetta degli internauti italiani tende a prediligere la connessione mobile. Questo dato è da correlare al fatto che proprio la diffusione degli smartphone ha permesso di aumentare in maniera importante la percentuale di italiani che utilizza internet. Mediamente l’italiano rimane connesso ogni giorno ... Leggi su laprimapagina Patuanelli da Fazio : le vacanze degli italiani? Lo sapremo questa estate...

“Quanti giorni bastano per diventare poveri”. L'effetto devastante del coronavirus sugli italiani

matteosalvinimi : Proprio la priorità che hanno in mente gli italiani in questo momento... - LegaSalvini : PRIMA GLI IMMIGRATI. GLI ITALIANI SI ARRANGIANO! Il governo ha pronta la legge che regolarizza 600 mila clandestini. - sergiopuglia : Massimo sostegno al Presidente @GiuseppeConteIT che sta finalmente lottando per tutti gli italiani e per l'Italia.… - orfeozamboni : RT @Ma_r_coo: Io non capisco perché, uno deve scrivere per commentare un mio tweet, che occorrono prove di quello che scrivo. Ma scusate, n… - ar_tes_ : RT @frankrosini: La zona rossa nelle zone più colpite in Lombardia si potevano fare! Basta leggere la legge 833 del 1978 che attribuisce il… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli italiani L'editoriale di De Bortoli: gli italiani disciplinati e pazienti ma il quadro normativo è caotico e oscuro Vita Fase 2 e App, come funziona “Immuni” e chi sono i suoi azionisti

La nuova App scelta dal Governo per tracciare gli spostamenti degli italiani nella Fase 2 è stata progettata da Bending Spoons, un’eccellenza italiana. Chi sono i suoi soci e cosa bisogna sapere per ...

Gli italiani e internet: la passione per l’intrattenimento e i social

