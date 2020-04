Elisabetta II festeggerà il suo compleanno con uno «Zoom party»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 20 aprile 2020) La regina Elisabetta il 21 aprile spegnerà 94 candeline. E per la prima volta in 68 anni di regno, la ricorrenza non sarà salutata dai colpi di cannone. Con il mondo (e il Regno Unito) in ginocchio per il coronavirus, Sua Maestà è convinta che i festeggiamenti pubblici con l’artiglieria di corte sarebbero «fuori luogo». Ma la sovrana, che sta trascorrendo la quarantena a Windsor col principe Filippo, non dovrà limitarsi a un brindisi col novantottenne consorte. Grazie alla tecnologia tutta la royal family potrà partecipare, da remoto, al suo party. Per la precisione, come racconta la stampa britannica, si tratterà di uno Zoom party. Cioè una festa sulla piattaforma che tantissimi di noi, durante l’emergenza sanitaria, stanno usando per le lezioni scolastiche, il lavoro e le videochiamate alle persone più care.