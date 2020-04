Da Mertens a Koulibaly, medici e infermieri in corsia con le “maglie” dei loro idoli (Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoImpegnati quotidianamente e in prima linea nella battaglia contro il coronavirus, tanti operatori sanitari hanno deciso di farsi “accompagnare” dai loro idoli, trasformando le tute protettive nelle “maglie” di calciatori famosi. Tanti giocatori si stanno ritrovando a rispondere così ai loro tifosi, che nella vita di tutti i giorni lavorano come medici, infermieri o volontari, e che adesso si trovano a combattere in corsia contro il coronavirus. E tra loro, ovviamente, si “nascondono” tanti tifosi del Napoli, come Nicola Bianco che ha reso omaggio a Kalidou Koulibaly decorando la sua tuta protettiva. Il difensore del Napoli ha poi pubblicato la foto del medico. Il tutto condito da una splendida quanto emozionante scritta: “Eroi in corsia”. Pochi giorni fa in un’altra foto apparsa sui ... Leggi su anteprima24 CdM - Allan e Callejon destinati alla partenza - in bilico Mertens e Koulibaly : il punto sulle cessioni

Napoli - Iavarone : "Bisognerebbe capire che fine ha fatto Koulibaly. Mertens e Milik? Non sono terminali offensivi"

