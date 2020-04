(Di lunedì 20 aprile 2020) Avevano già denunciato sui media le carenze nei protocolli interni di sicurezza della struttura, che avrebbero favorito il contagio tra ospiti e, e le “velate” minacce per chi voleva usare le mascherini e altri presidi di sicurezza. Oradel Piodi Milano, la casa di riposo e cura dove tra marzo e aprile hanno perso la vita 100 ospiti, hanno cominciato a raccontareinquirenti della procura di Milano edella Guardia di finanza cosa accadeva e perché. I dispositivi di protezione individuale erano sgraditi: “Ci minacciavano se usavamo le mascherine, non dovevamo spaventare i pazienti” hanno dichiarato a verbale. Stando ai racconti dei lavoratori e ad una lettera di diffida che era stata inviata dai sindacati Cisl-Cgil ai vertici della struttura (tra cui il direttore generale ...

repubblica : Al Niguarda un reparto Covid si svuota: gioia di medici e infermieri - TgrRai : #Bologna, il tassista che consegna gratis pasti caldi a medici e infermieri dei reparti per il #Coronavirus. #Tgr… - SkyTG24 : Coronavirus, infermieri Trivulzio: 'Minacciati se usavamo mascherine' - acqu_marina : RT @Virus1979C: Coronavirus, operatrice Trivulzio: 'Muovono ancora i malati' 'lo fanno la sera di nascosto', il racconto all'ANSA di un'o… - paceinguerra : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, infermieri e operatori del Pio Albergo Trivulzio agli investigatori: “Se usavamo mascherine ci minacciava… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus infermieri

Osservatorio Diritti

"I pazienti Covid-19 sono in totale 125, di questi 19 necessitano di supporto respiratorio ... Oggi inizia l’attività delle Uscar, Unità di intervento territoriali composte da professionisti, medici ...Sono così scattate le indagini e si è scoperto che l’uomo non era un infermiere, bensì un operaio residente in provincia di Varese. Che è riuscito a raggirare i carabinieri fingendosi distrutto in ...