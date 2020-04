"Codogno due mesi dopo. Quelle bare nella chiesa non le potremo scordare" (Di lunedì 20 aprile 2020) Serena Sartini Codogno deserta (La Presse) Il parroco del paese dal primo contagio: "Niente più scambio della pace, ma lo faremo col cuore" Ha visto sofferenza, dolore e morte tra i suoi fedeli. Isolati da due mesi, a Codogno si cerca di guardare avanti, con senso di responsabilità, ma anche con timori per il futuro e per il lavoro. Monsignor Iginio Passerini è parroco unico di Codogno, focolaio del coronavirus che finora ha registrato oltre 300 contagi e più di 185 morti. «Una situazione mai vista, su una popolazione di 16mila abitanti. Mai mi sarei aspettato di vivere una Pasqua con 20 feretri in parrocchia», dice commosso il parroco. Codogno, due mesi dopo. Che bilancio può tracciare? «Vedo tra la gente un grande senso di responsabilità. Anche di fronte a tempi così lunghi e incertezza sulle possibili ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - spunta il “Paziente 3” : due i casi gravi a Codogno - nell’ospedale oltre a Mattia c’era anche un 44enne

MILANO (19 aprile 2020) - "Sono trascorsi due mesi dal weekend del 21 febbraio nel quale a Codogno è partito il primo focolaio. I Comuni travolti per primi dallo tsunami del coronavirus, hanno ...

Sono i dati forniti oggi durante la diretta di Lombardia notizie, relativi ai contagi per provincia. A Lodi, dove due mesi fa è stato individuato il cosiddetto paziente 1, i nuovi contagi sono 10, ...

