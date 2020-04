Canada | si traveste da poliziotto e fa una strage | la sparatoria dura 12 ore | almeno 16

(Di lunedì 20 aprile 2020) Èta 12 ore lain cui sono morte16 persone in. Ad aprire il fuoco sabato notte in una zona rurale della Nuova Scozia, sulla costa atlantica del Paese, un...

durata 12 ore la sparatoria in cui sono morte almeno 16 persone in Canada. Ad aprire il fuoco sabato notte in una zona rurale della Nuova Scozia, sulla costa atlantica del Paese, ...A premere il grilletto è stato un dentista 51enne, travestito da agente di polizia. Il killer è stato ucciso dopo una caccia all'uomo durata 12 ore CANADA – Dramma a Portapique (Canada), dove 16 ...