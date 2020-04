TuttoQuaNews : RT @ilsecoloxix: Proposta di Confesercenti per aiutare la ristorazione #coronavirus #COVID19 - FulviaVeirana : RT @FisacCGILgenova: In Liguria tra le prove di ripartenza dobbiamo segnalare che alcune banche stanno accelerando senza aver completato la… - FisacCGILgenova : In Liguria tra le prove di ripartenza dobbiamo segnalare che alcune banche stanno accelerando senza aver completato… - ilsecoloxix : Proposta di Confesercenti per aiutare la ristorazione #coronavirus #COVID19 - DellAntic : Bar e banche, le prove di ripartenza «I locali pubblici aperti per l’asporto» -

Ultime Notizie dalla rete : Bar banche Bar e banche, le prove di ripartenza «I locali pubblici aperti per l’asporto» Il Secolo XIX LETTERA APERTA: Garanzie, debito pubblico e crisi economica all’ombra di Federico Caffè

A nessuno sfugge che le garanzie prestate dallo Stato per l’accesso al credito non sono contributi, sono ulteriori debiti delle imprese.

Tra gli imprenditori in coda per un prestito “Costretti a fare debiti sperando di riaprire”

Nel primo giorno in migliaia si sono rivolti alle banche per ottenere i finanziamenti garantiti fino a 25 mila euro ... I dubbi sulla ripartenza «La verità è che è triste non avere una data», dice ...

