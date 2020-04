20 contagiati in meno: il virus arretra (Di lunedì 20 aprile 2020) 20 aprile – Il virus, per la prima volta, arretra. Oggi il numero aggregato (nuovi positivi-dimessi-deceduti) attesta uno storico decremento (-20). Anche il totale dei ricoverati in terapia intensiva continua a scendere: 62 unità in meno per 2.573 letti occupati. I decessi di giornata, 454, sono nella media dei dati degli ultimi tre giorni. Nello specifico: il totale delle persone che hanno contratto il virus è 181.228, con un incremento rispetto a ieri di 2.256 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 108.237, con un decremento di 20 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 2.573 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 62 pazienti rispetto a ieri. 24.906 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 127 pazienti rispetto a ieri. 80.758 persone, pari al 75% degli attualmente positivi, sono in ... Leggi su ladenuncia Coronavirus - nuovi focolai nelle Rsa di Trieste. 41 gli anziani contagiati in una - almeno 2 i morti. In difficoltà altre strutture

Borrelli - coronavirus : aumentano sempre più i morti - 21.645 (oggi 578) - contagiati 195.418 (oggi 1.127) - 107 persone in meno in terapia intensiva

Virus – Meno morti - contagiati e ricoverati. Quarantena per migranti (Di lunedì 20 aprile 2020) 20 aprile – Il, per la prima volta,. Oggi il numero aggregato (nuovi positivi-dimessi-deceduti) attesta uno storico decremento (-20). Anche il totale dei ricoverati in terapia intensiva continua a scendere: 62 unità inper 2.573 letti occupati. I decessi di giornata, 454, sono nella media dei dati degli ultimi tre giorni. Nello specifico: il totale delle persone che hanno contratto ilè 181.228, con un incremento rispetto a ieri di 2.256 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 108.237, con un decremento di 20 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 2.573 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 62 pazienti rispetto a ieri. 24.906 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 127 pazienti rispetto a ieri. 80.758 persone, pari al 75% degli attualmente positivi, sono in ...

frankiehinrgmc : Con un assessore #Gallera che continua a darsi pacche sulle spalle da solo, mentre si rifiuta di dire che lavoro fa… - IppolitoMimi : @ippolito_italia Per riaprire il Nord e avere meno contagiati, si dovrebbe girare l’Italia così il Sud diventa Nord… - CarmeloSardo : Ora hanno capito che il dato da monitorare era, doveva sempre essere, quello dei nuovi casi di contagiati, e non de… - IppolitoMimi : Per riaprire il Nord e avere meno contagiati, si dovrebbe girare l’Italia così il Sud diventa Nord e ci costruiscono le fabbriche. - guidop1967 : @Luca_Mussati @Alberto00766701 Continuo a pensare sia cruciale capire *dove* avvengono le morti, e da *dove* arriva… -