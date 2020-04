1 minuto in Borsa 20 aprile 2020 (Di lunedì 20 aprile 2020) (TeleBorsa) – Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Juventus (+10,53%). Le peggiori performance si registrano su ENI, che ottiene -3,69%. Sul mercato delle materie prime, l’oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.682,8 dollari l’oncia. È previsto domani dal Regno Unito l’annuncio sia del Tasso di Disoccupazione, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Sempre domani è in programma il dato sull’Indice ZEW della Germania. Si attende dal Regno Unito la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto mercoledì. Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che ... Leggi su quifinanza 1 minuto in Borsa 15 aprile 2020

1 minuto in Borsa 9 aprile 2020

1 minuto in Borsa 8 aprile 2020 (Di lunedì 20 aprile 2020) (Tele) – Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Juventus (+10,53%). Le peggiori performance si registrano su ENI, che ottiene -3,69%. Sul mercato delle materie prime, l’oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.682,8 dollari l’oncia. È previsto domani dal Regno Unito l’annuncio sia del Tasso di Disoccupazione, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Sempre domani è in programma il dato sull’Indice ZEW della Germania. Si attende dal Regno Unito la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto mercoledì. Attesa una partenza negativa per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che ...

zazoomnews : 1 minuto in Borsa 20 aprile 2020 - #minuto #Borsa #aprile - bizcommunityit : 1 minuto in Borsa 20 aprile 2020 - infoiteconomia : 1 minuto in Borsa 17 aprile 2020 - bizcommunityit : 1 minuto in Borsa 17 aprile 2020 - ForexOnlineMeIt : 1 minuto in Borsa 16 aprile 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : minuto Borsa 1 minuto in Borsa 2 aprile 2020 QuiFinanza Il punto di metà giornata sull'andamento delle borse e le attese dei mercati a cura dell'Ufficio Studi di Teleborsa

Sempre domani è in programma il dato sull'Indice ZEW della Germania. Si attende dal Regno Unito la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto mercoledì. Attesa una partenza negativa per la Borsa di ...

Ostia, scende in spiaggia per fotografare il tramonto. Multata

Ostia – Affascinata dal tramonto sul mare, ha lasciato per un minuto il marciapiedi ed è scesa sulla battigia per fotografare quello ... Digitando sulla scritta arancione puoi acquistare mascherine al ...

Sempre domani è in programma il dato sull'Indice ZEW della Germania. Si attende dal Regno Unito la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto mercoledì. Attesa una partenza negativa per la Borsa di ...Ostia – Affascinata dal tramonto sul mare, ha lasciato per un minuto il marciapiedi ed è scesa sulla battigia per fotografare quello ... Digitando sulla scritta arancione puoi acquistare mascherine al ...