Vieri, Inzaghi, i plasmon e la bugia a Trapattoni: "Bobo ha un problema all'adduttore. E invece…" (Di domenica 19 aprile 2020) La quarantena da Coronavirus, seppur in assenza di calcio giocato, un qualcosa di positivo l'ha portato in questo ambiente: le dirette social di grandi ex calciatori italiani. Tra Totti, Toni, Cannavaro, Vieri, Cassano, oggi c'è un'altra puntata: quella tra Vieri ed Inzaghi, tra gli attaccanti migliori nel nostro paese degli ultimi 25 anni. I due, su Instagram, hanno scherzato molto anche e soprattutto su una particolarità legata all'attuale allenatore del Benevento: i… plasmon. Come più volte raccontato dallo stesso Pippo, non sono mai mancati durante la sua carriera pure extra campo. Campionato Primavera del 1991, si affrontano Torino e Piacenza: "Finisce 1-1, gol di Vieri e Inzaghi – ricorda l'ex Inter – Ti volevo regalare questi, cioè i plasmon – dice Bobo tirandoli fuori da sotto il ...

