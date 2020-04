Trento, festa di laurea in villa: multati sette ragazzi, non indossavano neanche le mascherine (Di domenica 19 aprile 2020) sette ragazzi si sono dati appuntamento in una villa di Riva del Garda, in provincia di Trento, per festeggiare la laurea di un amico di 25 anni conseguita all'Università Bocconi di Milano. Qualcuno ha però segnalato l'assembramento e sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno multato tutti per aver violato le restrizioni imposte contro il coronavirus. Leggi su fanpage Coronavirus. Annullate le manifestazioni carnevalesche di Trento e sobborghi (Di domenica 19 aprile 2020)si sono dati appuntamento in unadi Riva del Garda, in provincia di, per festeggiare ladi un amico di 25 anni conseguita all'Università Bocconi di Milano. Qualcuno ha però segnalato l'assembramento e sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno multato tutti per aver violato le restrizioni imposte contro il coronavirus.

giomo2 : RT @TgrRaiTrentino: #Festa di #laurea in #giardino con sette amici: scattano le #multe E’ successo ad #arco. Gli ospiti arrivati da altri… - TgrRaiTrentino : #Festa di #laurea in #giardino con sette amici: scattano le #multe E’ successo ad #arco. Gli ospiti arrivati da al… - auripenna : Bloccata festa di laurea a Trento. Cioè questi proprio ora devono fare festa? - loiaconosalvat3 : #NotteConUnaFoto Solo ieri sembra un secolo Tutto cancellato, Oggi è senza tempo Dove il mio io riflette, Del fut… - mirella_trento : RT @MPSkino: Il 25 aprile rimanga la FESTA della LIBERAZIONE dall'occupazione NAZISTA e dal regime FASCISTA Non facciamo confusione Mai di… -

Ultime Notizie dalla rete : Trento festa Trento, festa di laurea in villa: multati sette ragazzi, non indossavano neanche le mascherine Fanpage.it Trento, festa di laurea in villa: multati sette ragazzi, non indossavano neanche le mascherine

La tesi di laurea è stata discussa con i docenti in modalità "smart", cioè collegato dal computer di casa, ma la festa che è seguita ha visto la partecipazione di invitati in carne ed ossa, che hanno ...

Festa di laurea interrotta ad Arco, i Carabinieri multano 7 persone

ma poi ha dato luogo a un momento di consapevolezza e condiviso rincrescimento per l’accaduto, con la decisione di rinviare il felice ricevimento, al termine del lockdown, con una duplice ragione per ...

La tesi di laurea è stata discussa con i docenti in modalità "smart", cioè collegato dal computer di casa, ma la festa che è seguita ha visto la partecipazione di invitati in carne ed ossa, che hanno ...ma poi ha dato luogo a un momento di consapevolezza e condiviso rincrescimento per l’accaduto, con la decisione di rinviare il felice ricevimento, al termine del lockdown, con una duplice ragione per ...