Separati, ma vivono insieme in quarantena. Follia a Milano: marito uccide la moglie con il fucile a pompa (Di domenica 19 aprile 2020) L'esasperazione di una storia che stava per finire e di una convivenza forzata a causa dell'isolamento imposto dal Covid. E' questo il quadro in cui e' avvenuto il femminicidio di questa notte a Truccazzano. La donna uccisa, 47 anni, impiegata dell'Atm (l'azienda trasporti milanesi) aveva intenzione di lasciare il compagno dopo 9 anni, ma lui non si era arreso alla decisione. L'uomo lavorava in un'azienda di Bressanone, in provincia di Bolzano, dove si recava in settimana per poi tornare a Milano nel weekend. Tuttavia, con la chiusura dell'azienda a causa delle restrizioni del Covid, era tornato nell'appartamento dove abitava con lei. La relazione era agli sgoccioli, ma la donna lo aveva comunque accettato in casa. Non e' ancora chiaro se ieri sera tra i due si sia consumata una lite e questo aspetto determinera' le accuse per l'uomo: al momento il capo di imputazione per il fermo a cui ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - Silvia Toffanin e Pier Silvio vivono separati : cosa succede?

Padre separato può vedere figlio/ Madre teme per il Coronavirus? Non conta

In effetti i decreti ministeriali non hanno previsto alcuna restrizione o divieto in materia di diritto di visita dei genitori separati ai propri figli che vivono con l’ex coniuge, tuttavia sono nate ...

