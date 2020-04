Rsa, è scontro tra Lombardia e Lazio. Fontana: «Delibere simili, ma nessuna contestazione a Zingaretti» (Di domenica 19 aprile 2020) È scontro tra i governatori di Lombardia e Lazio sulle Rsa. Fontana attacca.”Una delibera simile a quella della Regione Lombardia è stata presa dalla Regione Lazio. Però al governatore non è stato fatto alcun tipo di contestazione”. La reazione di Zingaretti è scomposta e furiosa. “Caro presidente Fontana, prima di accusare si informi bene. Ancora una volta la Regione Lazio si trova a smentire una bufala diffaus per infangare il lavoro fatto durante questa emergenza dalla giunta Regionale del LazioÈ scontro tra i governatori di Lombardia e Lazio sulle Rsa. Fontana attacca.”Una delibera simile a quella della Regione Lombardia è stata presa dalla Regione Lazio “Si cerca di attaccare l’organizzazione lombarda”, insiste Fontana. “C’è un attacco nel confronto mio in ... Leggi su secoloditalia È scontro tra Chiara Nasti e Aurora Ramazzotti : “ti ricordavo diversa tra alcol e…”

italiansfrancia : Scontro Lombardia-Lazio sulle Rsa. Fontana: 'Nostra delibera come la loro'. La replica: 'Falso' - fabiomorelli75 : RT @Area51cinqueuno: Scontro Lombardia-Lazio sulle Rsa. Fontana: 'Nostra delibera come la loro'. La replica: ''E' totalmente falso' Non s… - SecolodItalia1 : Rsa, è scontro tra Lombardia e Lazio. Fontana: «Delibere simili, ma nessuna contestazione a Zingaretti»… - ElioLannutti : Coronavirus ultime notizie: Scontro Lombardia Lazio sulle Rsa: per Fontana delibere uguali, «è falso» la replica di… - CiceroM5S : RT @Area51cinqueuno: Scontro Lombardia-Lazio sulle Rsa. Fontana: 'Nostra delibera come la loro'. La replica: ''E' totalmente falso' Non s… -

Una delibera simile a quella della Lombardia sulle Rsa «era stata presa dal Lazio. Ma al governatore del Lazio non è stato fatto alcun tipo di contestazione»: il governatore Attilio Fontana lo ha ...

