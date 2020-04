Onofri | «La Serie A deve ripartire e aiutare il calcio minore» – ESCLUSIVA

Leggi su calcionews24

(Di domenica 19 aprile 2020) Claudio, ex difensore di Torino e Genoa, ha commentato innews24.com i temi caldi delitaliano. Le sue parole Claudio, ex difensore di Torino e Genoa, ha commentato innews24.com i temi caldi delitaliano. Da una ripartenza “necessaria” alle strumentalizzazioni di presidenti e organi internazionali, con la Juve sempre e comunque favorita per lo Scudetto.è un’opportunità o una necessità dettata dagli interessi che gravitano intorno al mondo del? Sicuramente una necessità, come si tenta diin ogni azienda per evitare danni inenarrabili. E’ normale che sia così. e mi spiace molto quando si esagera con la demagogia: è ovvio che al momento la prima cosa è salute pubblica così come tentare di debellare il virus. Poi ...