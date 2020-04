Felipe Melo dona sei tonnellate di cibo ai bisognosi di San Paolo

Leggi su lapiazzettadellosport

(Di domenica 19 aprile 2020) Tempo di Lettura: 2 minuti Il brasiliano ex Juventushato insieme alla sua famiglia e ai suoi amici un totale di seidialle famiglie bisognose di Sane alle comunità indigene della zona per aiutare a superare le difficoltà causate dalla pandemia di coronavirus. Oggi al Palmeiras, a 36 anni e con un passato in Europa con Inter e Galatasaray, ma anche Almería, Racing e Mallorca in Spagna, ha raccolto seidiper aiutare la campagna “Serve” a famiglie a rischio e comunità indigene che in queste situazioni di pandemia sono esposte a un alto rischio di trasmissione e mortalità: in Brasile il coronavirus ha ucciso oltre un migliaio di persone e circa 25.000 sono state contagiate. Tuttavia, varie università nel paese indicano oltre 315.000 casi positivi non segnalati. © ...