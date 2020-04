De Magistris fuori fase (2): nessuna proposta a De Luca per la ripartenza (Di domenica 19 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – nessuna proposta per la fase due è stata inviata dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Il Governatore con una nota aveva invitato “tutte le forze istituzionali e politiche” a mandare entro ieri alle ore 14 “proposte sintetiche e suggerimenti operativi” per affrontare la fase di progressiva ripresa delle attività economiche con l’obiettivo di renderla stabile e sicura dal punto di vista sanitario. “Gli uffici sono in contatto sin dall’inizio” dice su questo l’entourage di De Magistris, confermando che alla chiamata di De Luca il sindaco non ha risposto e specificando che questo non significa che le idee e i progetti non ci sono. D’accordo. Intanto né le une, né gli altri sono arrivati ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –per ladue è stata inviata dal sindaco di Napoli, Luigi deal presidente della Regione Campania, Vincenzo De. Il Governatore con una nota aveva invitato “tutte le forze istituzionali e politiche” a mandare entro ieri alle ore 14 “proposte sintetiche e suggerimenti operativi” per affrontare ladi progressiva ripresa delle attività economiche con l’obiettivo di renderla stabile e sicura dal punto di vista sanitario. “Gli uffici sono in contatto sin dall’inizio” dice su questo l’entourage di De, confermando che alla chiamata di Deil sindaco non ha risposto e specificando che questo non significa che le idee e i progetti non ci sono. D’accordo. Intanto né le une, né gli altri sono arrivati ...

Non solo sterile orgoglio e connotazione identitaria alla De Magistris, quindi, ma anche risorse economiche, bonus e assegni, un linguaggio decisionale, autoritario, melodie suadenti per chi vota a ...

La decisione arriva al termine di un confronto tra gli amministratori della Giunta de Magistris e le commissioni consiliari ... in modo da evitare file fuori dagli esercizi commerciali.

