Covid-19 | la Diocesi istituisce un fondo di 5 milioni per le famiglie in difficoltà

unitalsi_stampa : Coronavirus, Anagni-Alatri: #Unitalsi attiva in tutti i Comuni della Diocesi dall’inizio dell’emergenza - chiesadimilano : «Nella tempesta del #Covid-19 mi sono affidato a Gesù» #Testimonianza di monsignor #Mosconi, che ha vissuto l'espe… - picciam : RT @chiesadimilano: La riflessione dell’Arcivescovo per il tempo pasquale, contenuta nella Proposta pastorale, benché scritta prima di Covi… - graniserba : Caritas ambrosiana raddoppia il Fondo diocesano di assistenza: destinati 700 mila euro per le famiglie che non arri… - Luis_Costantino : RT @agensir: #PapaFrancesco telefona al vescovo di Pinerolo, ricoverato per il #Covid19. Mons. Olivero: 'una bella notizia per la nostra pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Diocesi Coronavirus Covid-19: Reggio Emilia, la diocesi stanzia 100mila euro per i più bisognosi Servizio Informazione Religiosa Coronavirus, nasce la «Borsa di sant’Omobono»

il cui territorio coincide solo in parte con la provincia (avendo parrocchie anche in quelle di Milano, Bergamo e Mantova), è percentualmente la zona più colpita dal contagio Coronavirus. Nelle ...

Dalle bombe in Bosnia all'incontro con Dio: l'ex sassarino diventa diacono

Stamani l'ordinazione di Francesco Mocci, 42 anni, cittadino del paese della Marmilla nella chiesa cattedrale di Tempio, cerimonia officiata da Monsignor Sebastiano Sanguinetti, vescovo di ...

il cui territorio coincide solo in parte con la provincia (avendo parrocchie anche in quelle di Milano, Bergamo e Mantova), è percentualmente la zona più colpita dal contagio Coronavirus. Nelle ...Stamani l'ordinazione di Francesco Mocci, 42 anni, cittadino del paese della Marmilla nella chiesa cattedrale di Tempio, cerimonia officiata da Monsignor Sebastiano Sanguinetti, vescovo di ...