"C" come controlli, chi verifica che le aziende in Lombardia applichino il protocollo di sicurezza? (Di domenica 19 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieVanno avanti le trattative tra la Regione Lombardia e le parti sociali per la Fase 2. Il 17 aprile in conferenza stampa il Presidente della Regione Attilio Fontana ha illustrato i princìpi cardine che dovrebbero guidare la riapertura parziale delle attività produttive in Regione, le quattro D (Diagnosi, Digitalizzazione, Distanziamento sociale e Dispositivi) a cui si somma anche una quinta "D" di diritti, più elusiva ma non meno importante: dal diritto alla scuola a quello alla salute e al lavoro. Ma sullo sfondo domina invece la lettera "C" di controlli, il cui aspetto pratico dovrebbe essere alla base di ogni valutazione di principio: la Regione è in grado di garantire che i protocolli di sicurezza vengano applicati e rispettati nelle aziende che hanno ...

