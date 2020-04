Ultime Notizie Roma del 18-04-2020 ore 08:10 (Di sabato 18 aprile 2020) Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio in vista della fase 2 Lata sforzo dei tecnici sulle riaperture differenziate per macroarea seconda della diffusione del contagio con un monitoraggio dopo 15 giorni per verificare la Tenuta del contenimento il 4 potrebbe riaprire Seppur con l’imitazione divieti anche bar ristoranti e parchi ma Palazzo Chigi parla di ipotesi non definitive Ricciardi invita alla prudenza la seconda epidemiche Cerca cuore accelerato e arriverebbe prima parte La gara per l’acquisizione dei test sierologici che serviranno alla messa in atto della campagna che rileverà l’immunità dei cittadini 2 il commissario straordinario Domenico Arcuri indetto la gara in procedura semplificata di massima urgenza per l’acquisto di Kit reagenti e consumabili i test sierologici ... Leggi su romadailynews Coronavirus Campania - ultime notizie e contagi oggi 18 aprile

Coronavirus ultime notizie 18 aprile. Nel mondo oltre 154mila morti - 22mila in Italia

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. 3.609 nuovi casi in Germania nelle ultime 24 ore

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus in Italia e nel mondo, ultime notizie su contagi oggi Sky Tg24 Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti: contagi giù ma fase 2 resta incerta

E riguardo alla fase 2, Palazzo Chigi ha fatto sapere che il governo è al lavoro per la riapertura, anche se al momento non vi è ancora una data certa: “In questi giorni e nelle ultime ore circolano ...

Coronavirus Campania, ultime notizie e contagi oggi 18 aprile

Continuano a diminuire i contagi da Coronavirus in Campania: nelle ultime 24 ore si sono registrati solo 37 nuovi casi positivi, come si legge nell’ultimo bollettino emanato dall’Unità di Crisi della ...

