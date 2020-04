Martina Stella Instagram | slip e canotta esplosione di sensualità | «Principessa | ci fai

Leggi su urbanpost

(Di sabato 18 aprile 2020) Bella, bionda e con un fisico che fa davvero sognare, stiamo parlando della stupenda. La bella influencer sta diventando la regina del buongiorno. Ormai i suoi followers sono abituati a svegliarsi con un suo balletto sexy. Non finisce qui perché anche i suoi post fanno girare la testa, proprio come l’ultima foto che ha pubblicato. Quasi mezzo milione di followers sue sempre più persone che non riescono a fare a meno di lei. Si è fatta conoscere quando solo a 16 anni ha partecipato al film di Gabriele Muccino, “L’ultimo bacio”. Una pellicola che le ha portato davvero fortuna. Leggi anche: Valentina Rapisarda, in Senza veli a prendere il sole: «Come sport fai venire infarti ai vicini?»e la sua energiasta diventando l’influncer preferita del popolo di. ...