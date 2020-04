Kesha L' ultimo album High Road è già un successo One World Together at

Ultime Notizie dalla rete : Kesha ultimo

Il Sussidiario.net

Si tratta di un periodo molto duro per Kesha. La cantante oltre ad aver annullato il tour ha dovuto soffrire molto per la scomparsa di Blake Brockway, attivista LGBT. Oltre ad essere un combattente ...Ecco cosa ci ha raccontato Kesha, che si è ritrovata in isolamento a due mesi dall’uscita del suo ultimo album High Road. Come passi le giornate a casa? Sto svuotando degli scatoloni che non guardavo ...