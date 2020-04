Fase 2 Campania: quando inizia, spostamenti e scenari. Allarme De Luca (Di sabato 18 aprile 2020) Fase 2 Campania: quando inizia, spostamenti e scenari. Allarme De Luca Fase 2 Campania: l’andamento dei contagi, pur considerando l’enorme costo di vite che l’epidemia ha comportato, è ormai più che incoraggiante. Molte regioni scalpitano per una riapertura il più veloce possibile, in particolare al Nord: il governatore campano De Luca prepara eventuali contromisure. Fase 2 Campania: De Luca annuncia piano per screening di massa Il Governatore campano Vincenzo De Luca, qualche giorno fa, ha dichiarato che “è in corso di definizione in queste ore un Piano regionale per lo screening di massa sui cittadini campani” in vista dell’inizio della cosiddetta Fase 2, l’inizio del ritorno alla normalità dopo il periodo più grave dell’epidemia e la conseguente quarantena imposta su tutto il territorio ... Leggi su termometropolitico Fase 2 in Campania - ipotesi spiagge libere chiuse e passeggeri dimezzati sui mezzi pubblici

