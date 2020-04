Arcuri, ‘Dobbiamo continuare ad agire con cautela’ (Di sabato 18 aprile 2020) Emergenza Coronavirus, il Commissario Arcuri in conferenza stampa: “Non spetta a noi stabilire quando si potranno avere i primi alleggerimenti delle misure restrittive”. In occasione della consueta conferenza stampa del sabato, il Commisario Domenico Arcuri ha fatto il punto sull’emergenza coronavirus parlando della fase 2 e dei tamponi. fonte foto https://twitter.com/Coronavirus, il Commissario Arcuri in conferenza stampa Parlando della fase 2, Arcuri ha specificato che la data di inizio della nuova fase non è decisa dal Commissario. La decisione, come ovvio, spetta al governo. Il compito della macchina organizzativa è quello di farsi trovare pronta. “Ci sono infiniti dibattiti su due questioni che interessano tutti. Quando inizierà la fase 2 e come si farà, quali saranno le caratteristiche. Non spetta al commissario ... Leggi su newsmondo (Di sabato 18 aprile 2020) Emergenza Coronavirus, il Commissarioin conferenza stampa: “Non spetta a noi stabilire quando si potranno avere i primi alleggerimenti delle misure restrittive”. In occasione della consueta conferenza stampa del sabato, il Commisario Domenicoha fatto il punto sull’emergenza coronavirus parlando della fase 2 e dei tamponi. fonte foto https://twitter.com/Coronavirus, il Commissarioin conferenza stampa Parlando della fase 2,ha specificato che la data di inizio della nuova fase non è decisa dal Commissario. La decisione, come ovvio, spetta al governo. Il compito della macchina organizzativa è quello di farsi trovare pronta. “Ci sono infiniti dibattiti su due questioni che interessano tutti. Quando inizierà la fase 2 e come si farà, quali saranno le caratteristiche. Non spetta al commissario ...

