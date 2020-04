Virus, il piano di Erdogan per la “sua” Turchia (Di venerdì 17 aprile 2020) La pandemia di Covid-19 ha colpito duramente la Turchia di Recep Tayyip Erdogan: nel Paese, infatti, sono stati registrati più di 69mila casi del morbo ed oltre 1500 persone hanno perso la vita a causa di esso. Ankara ha deciso di correre ai ripari ed il Parlamento ha così dato luce verde ad un provvedimento, voluto dal Partito della Giustizia e dello Sviluppo (Akp), che ha lo scopo di mitigare le ricadute sociali ed economiche della malattia. Lo Stato si impegna a supportare economicamente, con circa cinque euro al giorno e per tre mesi, quei lavoratori costretti a prendere ferie non retribuite e pagherà la loro assicurazione sanitaria, non sarà possibile licenziare i dipendenti nei prossimi novanta giorni. La nuova legge contiene anche altri punti rilevanti: dal congelamento, sempre per tre mesi, degli affitti di alcuni immobili statali al rinvio di alcune ... Leggi su it.insideover Coronavirus : Pittella - ‘piano ricostruzione cruciale - bene parlamento Ue’

