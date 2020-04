Ubisoft sta lavorando a un film che racconterà le vicende di un team eSport composto da anziani (Di venerdì 17 aprile 2020) Ubisoft film & Television (precedentemente Ubisoft Motion Pictures) sta collaborando con i co-sceneggiatori della commedia di Amy Schumer del 2018 I Feel Pretty (Come ti divento bella) per creare un film incentrato su degli anziani che entrano nel mondo degli eSport, riferisce The Hollywood Reporter.Il film in fase di sviluppo si basa su un articolo del Wall Street Journal del 2019 in cui si parlava di una squadra competitiva di eSport fondata e composta da giocatori di età superiore ai 60 anni, i Silver Snipers.Abby Kohn e Marc Silverstein hanno scritto e diretto I Feel Pretty insieme. Non è chiaro se la coppia di scrittori, che ha collaborato a diversi progetti insieme dalla fine degli anni '90, dirigerà il film attualmente senza titolo.Leggi altro... Leggi su eurogamer Assassin's Creed sta per tornare? L'ultimo 'progetto non ancora annunciato' di Ubisoft alimenta i rumor

Coronavirus : Yves Guillemot manda un messaggio a tutto lo staff Ubisoft

Coronavirus : CD Projekt Red e Ubisoft si danno allo Smart Working come Rockstar (Di venerdì 17 aprile 2020)& Television (precedentementeMotion Pictures) sta collaborando con i co-sceneggiatori della commedia di Amy Schumer del 2018 I Feel Pretty (Come ti divento bella) per creare unincentrato su degli anziani che entrano nel mondo degli, riferisce The Hollywood Reporter.Ilin fase di sviluppo si basa su un articolo del Wall Street Journal del 2019 in cui si parlava di una squadra competitiva difondata e composta da giocatori di età superiore ai 60 anni, i Silver Snipers.Abby Kohn e Marc Silverstein hanno scritto e diretto I Feel Pretty insieme. Non è chiaro se la coppia di scrittori, che ha collaborato a diversi progetti insieme dalla fine degli anni '90, dirigerà ilattualmente senza titolo.Leggi altro...

Slyph3rR6 : @qaentin Per come lo stanno portando ora in na sicuramente si. Non penso manchi molto al momento in cui la Ubisoft… -

Ultime Notizie dalla rete : Ubisoft sta Ubisoft sta lavorando a un film che racconterà le vicende di un team eSport composto da anziani Eurogamer.it Assassin’s Creed: il capitolo del 2020 sta per essere annunciato, secondo un insider

Potevamo aspettarci un annuncio ufficiale da parte di Ubisoft in occasione dell’ormai cancellato E3 2020, ma ora, lo scenario più plausibile è un ipotetico evento digitale, in cui gli sviluppatori ...

Ubisoft sta lavorando a un film che racconterà le vicende di un team eSport composto da anziani

Ubisoft Film & Television (precedentemente Ubisoft Motion Pictures) sta collaborando con i co-sceneggiatori della commedia di Amy Schumer del 2018 I Feel Pretty (Come ti divento bella) per creare un ...

Potevamo aspettarci un annuncio ufficiale da parte di Ubisoft in occasione dell’ormai cancellato E3 2020, ma ora, lo scenario più plausibile è un ipotetico evento digitale, in cui gli sviluppatori ...Ubisoft Film & Television (precedentemente Ubisoft Motion Pictures) sta collaborando con i co-sceneggiatori della commedia di Amy Schumer del 2018 I Feel Pretty (Come ti divento bella) per creare un ...