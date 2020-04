‘Temptation Island’ e il ‘Grande Fratello’ di Barbara D’Urso si faranno? Arriva l’indiscrezione di Dagospia (Di venerdì 17 aprile 2020) I palinsesti Mediaset sono stati drasticamente modificati a causa del Coronavirus. Molti programmi sono stati sospesi, tra cui Uomini e Donne che tornerà con una nuova formula da Lunedì 20 Aprile. In questi giorni, ci si chiede cosa ne sarà dei programmi che in questi mesi sarebbero dovuti andare in onda. Se L’Isola dei Famosi (con Ilary Blasi al timone) era stata rimandata a data da destinarsi, il Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso era stato annunciato per Settembre. Ebbene, secondo alcune discrezioni del sito Dagospia.it, il reality dovrà continuare a slittare nei mesi successivi e dunque, non andrà in onda in autunno: “A Settembre parte il mio Grande Fratello”, aveva detto a fine febbraio Barbara D’Urso in un’intervista a Italia Oggi. Stando alle nostre fonti, così non dovrebbe essere. Discorso ... Leggi su isaechia ‘Temptation Island’ - una storica coppia del programma annuncia di aspettare un bambino!

Rivedremo in onda ‘Uomini e Donne’ e ‘Temptation Island’? Arrivano le parole della redattrice Raffaella Mennoia

‘Temptation Island’ - scoppia una coppia storica del reality : “Lui non fa più parte della mia vita” (Di venerdì 17 aprile 2020) I palinsesti Mediaset sono stati drasticamente modificati a causa del Coronavirus. Molti programmi sono stati sospesi, tra cui Uomini e Donne che tornerà con una nuova formula da Lunedì 20 Aprile. In questi giorni, ci si chiede cosa ne sarà dei programmi che in questi mesi sarebbero dovuti andare in onda. Se L’Isola dei Famosi (con Ilary Blasi al timone) era stata rimandata a data da destinarsi, il Grande Fratello condotto daD’Urso era stato annunciato per Settembre. Ebbene, secondo alcune discrezioni del sito Dagospia.it, il reality dovrà continuare a slittare nei mesi successivi e dunque, non andrà in onda in autunno: “A Settembre parte il mio Grande Fratello”, aveva detto a fine febbraioD’Urso in un’intervista a Italia Oggi. Stando alle nostre fonti, così non dovrebbe essere. Discorso ...

trash_italiano : Non vedo l'ora che inizi Temptation Island - ecilaimrev : RT @aidalaverdadera: Ma secondo voi salta Temptation Island quest’anno? Io vado in crollo nervoso se non rivedo e sento Filippo - costandrea_ : RT @aidalaverdadera: Ma secondo voi salta Temptation Island quest’anno? Io vado in crollo nervoso se non rivedo e sento Filippo - stronz_a_cida : RT @aidalaverdadera: Ma secondo voi salta Temptation Island quest’anno? Io vado in crollo nervoso se non rivedo e sento Filippo - hznll28 : RT @aidalaverdadera: Ma secondo voi salta Temptation Island quest’anno? Io vado in crollo nervoso se non rivedo e sento Filippo -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Temptation Island’ Decorazioni fai da te: 26 idee da realizzare con le paste modellabili. NonSoloRiciclo