Streammare su Twitch, la piattaforma streaming da conoscere (Di venerdì 17 aprile 2020) Milioni di utenti, miliardi di ore di streaming e un tam-tam mediatico che passa soprattutto attraverso i social stanno trasformando la stream tv Twitch in un fenomeno-passatempo antinoia

atlas_asd : Oggi purtroppo non siamo riusciti ad organizzarci per streammare la prima fase del torneo di @piazzaesports. Nonost… - ImpavidoxTwitch : Fantastico vedere @Charles_Leclerc streammare su @Twitch #formula1 #twitch #twitchitalia - ShaarkR6 : Salve ragazzi, ho appena iniziato a streammare (da 10 minuti), se volete sono in live, mi farebbe piacere avere un… - DARKRAYTAKraY : STA STREAMMANDOOOO È Apex ma fa strano comunque ederlo poter streammare @GiammaSpl - Devosceglierlo : Che faccio, vado a streammare su Twitch stasera? -

Dallo scorso marzo, Twitch ha avuto un boom di visualizzazioni inaspettato con l’ingresso in campo di tantissimi sportivi e personaggi pubblici che, costretti a casa, hanno acceso le videocamere e si ...

VALORANT: prime polemiche, a Nadeshot è stato impedito lo streaming

Nella clip di Twitch Nadeshot, mentre parla con Dennis "cloakzy" Lepore ... consentendo all'organizzazione di streammare prima delle altre franchigie. Per questo motivo, Riot Games ha dovuto mediare, ...

