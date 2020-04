Ricciardi: “Ci sarà sicuramente una nuova ondata di contagi in autunno” (Di venerdì 17 aprile 2020) Il rappresentante italiano Oms Walter Ricciardi frena l’ottimismo dei dati e dell’avvicinarsi della riapertura delle attività ricordando che questa è solo alla prima ondata del virus e che probabilmente ce ne sarà una seconda in autunno “più che un’ipotesi è una certezza. Fino a quando non avremo un vaccino ci saranno nuove ondate o, speriamo, tanti piccoli focolai epidemici che andranno contenuti. Per questo è molto importante non accelerare le riaperture: in caso contrario la seconda ondata invece di averla più avanti rischiamo di subirla prima dell’estate” Non abbiamo vinto la guerra dunque ma solo una battaglia e fino a quando non avremo il vaccino dovremmo imparare a convivere con il virus e questo sarà possibile solo grazie al distanziamento tra le persone. Ricciardi ha però ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 aprile 2020) Il rappresentante italiano Oms Walterfrena l’ottimismo dei dati e dell’avvicinarsi della riapertura delle attività ricordando che questa è solo alla primadel virus e che probabilmente ce ne sarà una seconda in autunno “più che un’ipotesi è una certezza. Fino a quando non avremo un vaccino ci saranno nuove ondate o, speriamo, tanti piccoli focolai epidemici che andranno contenuti. Per questo è molto importante non accelerare le riaperture: in caso contrario la secondainvece di averla più avanti rischiamo di subirla prima dell’estate” Non abbiamo vinto la guerra dunque ma solo una battaglia e fino a quando non avremo il vaccino dovremmo imparare a convivere con il virus e questo sarà possibile solo grazie al distanziamento tra le persone.ha però ...

