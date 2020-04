Quando Sepúlveda parlava di Salvini (Di venerdì 17 aprile 2020) Ieri è morto Luis Sepúlveda e oggi tornano a girare su Facebook un paio di suoi post dedicati a un certo “Il Padano”. Il primo risale al 26 giugno 2019 e metteva a confronto i diversi curriculum di Carola Rackete e Matteo Salvini. Lei laureata alla Edge Hill University del Lancashire, comandante di un rompighiaccio e secondo ufficiale della Ocean Diamond. E l’altro? Si tratta di Matteo Salvini, senza mestiere, lavoro o studi conosciuti. Però sta imparando a mangiare gli hamburger. Il secondo status risale al 31 gennaio scorso e parte da uno status di Salvini dopo i primi due casi di Coronavirus SARS-COV-2 in Italia, quelli dei cittadini cinesi che però erano arrivati in Italia molto tempo primo. In questo caso Sepúlveda chiama Salvini “Il padano” (in italiano) e spiega che i due turisti erano arrivati il 23 gennaio, ... Leggi su nextquotidiano Quando Luis Sepùlveda disse : “Gli italiani salvarono migliaia di cileni durante il Golpe” (Di venerdì 17 aprile 2020) Ieri è morto Luis Sepúlveda e oggi tornano a girare su Facebook un paio di suoi post dedicati a un certo “Il Padano”. Il primo risale al 26 giugno 2019 e metteva a confronto i diversi curriculum di Carola Rackete e Matteo. Lei laureata alla Edge Hill University del Lancashire, comandante di un rompighiaccio e secondo ufficiale della Ocean Diamond. E l’altro? Si tratta di Matteo, senza mestiere, lavoro o studi conosciuti. Però sta imparando a mangiare gli hamburger. Il secondo status risale al 31 gennaio scorso e parte da uno status didopo i primi due casi di Coronavirus SARS-COV-2 in Italia, quelli dei cittadini cinesi che però erano arrivati in Italia molto tempo primo. In questo caso Sepúlveda chiama“Il padano” (in italiano) e spiega che i due turisti erano arrivati il 23 gennaio, ...

PiazzapulitaLA7 : 'Sepulveda mi disse: un popolo come il mio, quando cede la libertà, la cede in un momento di emergenza, pensando ch… - paoloroversi : Quando se ne va uno scrittore è sempre un giorno triste Consoliamoci coi #libri che ci ha lasciato. Ho adorato… - teatrolafenice : ?? “«Volare mi fa paura» stridette Fortunata alzandosi. «Quando succederà, io sarò accanto a te» miagolò Zorba lecc… - SempreInsieme7 : RT @PiazzapulitaLA7: 'Sepulveda mi disse: un popolo come il mio, quando cede la libertà, la cede in un momento di emergenza, pensando che p… - francesco_terry : RT @lisadagliocchib: La libertà è uno stato di grazia,e si è liberi solo quando si lotta per conquistarla. ??? Sepulveda ?? by Lisa #inVolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando Sepúlveda